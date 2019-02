Internauci oburzeni zachowaniem wdowy po prezydencie Adamowiczu. „Uciekła z córkami do USA”. Ma wrócić przed zamknięciem list wyborczych

Internauci nie zostawili suchej nitki na „pogrążonej w żałobie” Magdalenie Adamowicz, która tuż po stracie męża wyjechała z Polski do Stanów i wróciła do codziennych obowiązków. „Jest nieszczera, cwana i sprytna, nie płacze po śmierci męża, udaje przed kamerami i obiektywami aparatów” – ocenili.

Żona Pawła Adamowicza wraz z córkami wyjechała do Los Angeles, gdzie uczy się jej 16-letnia córka Antonina i gdzie rodzina Adamowiczów spędziła ostatnie wspólne Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.

– To dla nas bardzo ciężkie chwile. Postanowiłam wyjechać z córkami do Stanów Zjednoczonych, tam znajdziemy spokój – zapowiadała Magdalena Adamowicz.

Jednak zastrzegła, że wróci w kwietniu, czyli przed upływem ostatecznego terminu zgłaszania list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Adamowicz z córkami wyjechała do USA w poniedziałek. Jeszcze przed wylotem kobieta zdążyła złożyć w gdańskiej prokuraturze zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie politycznych aktów zgonu, które prezydentom 11 miast – w tym Gdańska – wystawiła Młodzież Wszechpolska.

Internauci komentują wyjazd Magdaleny Adamowicz.

#wdowa #Adamowicz "Postanowiłam z córkami wyjechać do #USA , tam znajdziemy spokój" Nie dziwię się, po takim rajdzie w mediach mętnego nurtu i wizycie w #Bruksela z nieletnią córką. Sesjach fotograficznych choćby z @J_Lewandowski i u #Lis . Też bym padł na twarz.

Dane z wywiadu.

-Adamowicz przyleciał do USA 18.12. Żona tam na niego czekała.

-Zwiedzali Kalifornię.

-Sylwester w LA u znajomych.

-5.01 Adamowicz wraca do PL. Żona zostaje.

-Adamowicz miał wrócić do USA w lutym 2019

Gdzie mieszkała żona?🤔 Gdzie uczyły się dzieci?🤔🤔 pic.twitter.com/nF4l8Oe54v

— PikuśPOL 🇵🇱 ‏ (@pikus_pol) January 28, 2019