Izrael ma problem. Amerykańscy Żydzi oskarżeni o milionowe oszustwa uciekli do Izraela. USA żądają ekstradycji

Kalifornijska prokuratura w czwartek złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Jerozolimie, o wydanie dwóch obywateli USA oskarżonych o uczestnictwo w wielomilionowych oszustwach bankowych.

Aviv Mizrahi i Aryeh Greenes, dwaj obywatele USA, zostali oskarżeni o okradanie banków w Kalifornii za 33 miliony dolarów w latach 2004-2008.

FBI powiedziało, że obaj uciekli do Izraela, aby uniknąć aresztowania.

Israel asks court to okay extradition of accused bank fraudsters to US https://t.co/K4saEONHwe

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) 7 lutego 2019