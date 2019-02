Jolanta Pieńkowska nagle zniknęła. Nie widziano jej od października. Jest stanowisko stacji TVN

Jolanta Pieńkowska to dziennikarka znana z prowadzenia programów na antenie stacji TVN. Tymczasem prezenterka od kilku miesięcy nie pojawia się na wizji, co spowodowało zainteresowanie tym tematem mediów. Znamy oficjalne stanowisko stacji TVN.

Pieńkowska to jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek, przez kilkanaście lat związana była z reżymową Telewizją Polską, pracowała też w radiowej Trójce czy magazynie „Twój Styl”.

Najbardziej znana jest jednak ze współpracy ze stacją TVN. Od 2006 roku przez kilka lat była współprowadzącą znanego programu śniadaniowego „Dzień Dobry TVN”, a w 2014 przeszła do stacji TVN24BiS, gdzie prowadziła m.in. program „Świat” czy „Fakty z zagranicy”.

Jednak od października ubiegłego roku dziennikarka przestała pojawiać się na wizji i do tej pory nie powróciła. To spowodowało, że sprawą zainteresowały się inne media, a portal „Wirtualne Media” wystosował nawet zapytanie do stacji TVN w tej sprawie.

– Jolanta Pieńkowska z przyczyn osobistych wystąpiła o urlop, którego stacja jej udzieliła – brzmiała enigmatyczna odpowiedź stacji TVN. Nie zdradzono jednak z jakich powodów dziennikarka wystąpiła o urlop, ani jak długo nie będzie pojawiała się na antenie.

Warto jednak zauważyć, że Pieńkowska jest żoną znanego z opublikowanych w ubiegłym roku taśm, Leszka Czarneckiego. W listopadzie ubiegłego roku „Gazeta Wyborcza” opublikowała stenogram rozmów Czarneckiego z szefem KNF Markiem Chrzanowskim.

Czytaj więcej: Kulisy międzynarodowej banksterki. Miliarder Czarnecki, były szef KNF Chrzanowski i Żydzi [FRAGMENTY STENOGRAMÓW]