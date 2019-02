Kulczyk naftowym szejkiem? Czeka na porozumienie z rządem w sprawie uruchomienia pola naftowego

Brytyjska spółka Serinus Energy kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka liczy na uruchomienie tunezyjskiego pola Chouech Es Saida. Należy jeszcze tylko zawrzeć porozumienie z władzami. Pole zostało zamknięte w zeszłym roku.

Serinus Energy jest pod kontrolą Kulczyk Investments – podmiotu założonego przez Jana Kulczyka do inwestycji prowadzonych za granicą. Ponowne uruchomienie pola naftowego przez SE ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pole zamknięto w 2017 roku z powodu dużych niepokojów społecznych. Warunkiem jest dogadanie się z tunezyjskimi władzami.

– W rozmowach z tunezyjskimi władzami odnotowano postęp, a w ocenie spółki – pod warunkiem podpisania porozumienia – będzie można w pierwszym kwartale 2019 r. ponownie uruchomić pole Chouech Es Saida w Tunezji. W ocenie spółki, w ostatnim czasie miał miejsce na tyle duży progres, że Serinus może obecnie podjąć pierwsze kroki zmierzające do wznowienia produkcji na tym polu – informuje Serinus Energy.

Warto zauważyć, że SE rozpoczęło już nawet przetargi na elementy wymagające dłuższego oczekiwania oraz obsługę zaplecza dla produkcji.

Zanim zamknięto pole Chouech Es Saida, dzienna produkcja ekwiwalentu ropy wynosiła 488 baryłek.

Spółka informuje również o zakończonej budowie przetwarzania gazu w Rumunii. Są tam jednak pewne problemy, np. niedostarczenie kodów dostępu przez rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przemysłowych.

– Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona i jest on gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch komponentów dodatkowych – modułu do niskotemperaturowej separacji oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego, o czym już wcześniej informowano – oświadcza Serinus.

