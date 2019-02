Najbardziej znienawidzony fotoradar został zniszczony. „Trafił 26 tysięcy kierowców”. Pierwszy taki przypadek na polskiej autostradzie

Pierwszy fotoradar na polskiej autostradzie został zniszczony na Śląsku. Do tej pory namierzył ponad 26 tys. przekroczeń dozwolonej prędkości.

Radar został ustawiony pół roku temu na węźle drogowym Gliwice „Sośnica”, przy zjeździe z autostrady A1 na A4, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Radar ustawiono w tym miejscu, ponieważ to ograniczenie było permanentnie lekceważone, co powodowało wiele zderzeń i stłuczek.

Obecnie fotoradar nie działa, ponieważ został zniszczony przez nieznanych sprawców. Uszkodzili ściany obudowy fotoradaru, rozbili pancerną szybę wizjera kamery i lampy błyskowej i zepsuli głowicę.

Urządzenie nie będzie działało przez kilka tygodni. Sprawców szuka policja.

Źródło: „Auto Świat”