Najnowsze informacje w sprawie zaginionej Nikoli Piątkowskiej. Poszukiwania komentuje detektyw Rutkowski [FOTO]

Trwają poszukiwania Nikoli Piątkowskiej. 18-latka z Rzeszowa ostatni raz była widziana przez swoją matkę w miejscu zamieszkania w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku. 15 stycznia wysłała ostatniego SMSa do matki, wtedy też wrzuciła ostatnie zdjęcie na profil na Instagramie.

Policjanci ustalili, że Nikola Piątkowska wyjechała z Rzeszowa. 15 stycznia nawiązała z matką kontakt poprzez sms-a wysłanego z Zakopanego. Tego samego dnia na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie Nikoli na tle choinki w Zakopanem.

Nikola nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Z informacji opublikowanych przez „Super Express” wynika, że 18-letnia Nikola Piątkowska widziana była w Warszawie. Nikola jest początkującą modelką, zdaniem niektórych uciekła, by zwrócić na siebie uwagę.

Teraz sprawę komentuje najbardziej znany w Polsce detektyw-celebryta. Rutkowski ma same ambitne przemyślenia takie jak to, że dziewczyna jest pełnoletnia, a dodatkowo już po wyjściu z domu udostępniała materiały w mediach społecznościowych, co pozwala sądzić, że nic jej się nie stało.

– Kiedy osoba ma skończone 18 lat, jest dorosła, ma prawo przebywać, gdzie chce – powiedział detektyw Rutkowski w rozmowie z „Super Expressem”. Jak na razie Rutkowski nie włączył się w tę sprawę, ale jeżeli będzie ona ciągnąć się dłużej, to możemy jedynie się domyślać, jaką decyzję podejmie.

Rysopis: wiek z wyglądu 25 lat, wzrost 180 cm, szczupła budowa ciała, włosy czarne, proste, długie oczy brązowe, uzębienie pełne.

Ubiór: w chwili zaginięcia ubrana była w czarny płaszcz do kolan z kołnierzem wykonanym z futra, materiałowe spodnie koloru czarnego, czarne buty – kozaki na szpilce. Na lewej ręce miała złotą bransoletkę.

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej lub mają informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie tel. 17 858 3224 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie tel: 17 858 33 10 lub 112.