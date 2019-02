Największy bank w Polsce ostrzega przed oszustami. Złodzieje opracowali nową metodę kradzieży

Bank PKO BP ostrzega przed oszustwami z wykorzystaniem SMS-ów. Zawierają one linki do dokonania płatności. W rzeczywistości wysyłają je oszuści podszywający się pod bank.

– W ostatnim czasie rozsyłane są wiadomości SMS, których nadawcy podszywają się pod firmy kurierskie bądź powszechnie znane portale ogłoszeniowe, sprzedażowe, aukcyjne, z prośbą o dopłacenie niewielkiej kwoty za przesyłkę, informacją o konieczności odblokowania konta na danym portalu lub o możliwości przedłużenia okresu wystawienia ogłoszenia – alarmuje bank.

W wiadomości załączony jest link do dokonania płatności. Jednak nie jest to przekierowanie na stronę banku, a do spreparowanej strony pośrednika-oszusta, która wygląda jak strona banku.

Jej celem jest wyłudzenie danych poufnych, jak np. login i hasło do konta elektronicznego oraz kodu z narzędzia autoryzacyjnego. PKO BP wskazuje, że podanie administratorowi fałszywej strony danych do logowania umożliwia oszustom szybki dostęp do konta ofiary. Dane bowiem wykorzystuje do logowania się na faktycznej stronie banku.

Wówczas oszuści mają dostęp do wykonywania operacji na koncie ofiary. Szybko przelewają na inne konto pieniądze.

PKO BP przestrzega, by zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku.

Podobne ostrzeżenia w ostatnim czasie wydały też New Bank i Getin Noble Bank.

Źródło: tvn24bis.pl