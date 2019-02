Nuklearny wyścig nabiera tempa. Tego samego dnia USA i Rosja przetestowały rakiety międzykontynentalne [VIDEO]

USA przeprowadziły wczoraj próbę międzykontynentalnej rakiety balistycznej Minuteman III. Rosja tego samego dnia przetestował rakietę tej samej klasy, RS-24 Jars.

Rakieta uzbrojona w głowicę ćwiczebną została wystrzelona ze znajdującej się w Kalifornii Vandenberg Air Force Base w nocy z wtorku na środę.

Cel znajdował się na Atolu Kwajalein w archipelagu Wysp Marshalla gdzie znajduje się rakietowy poligon Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site.

Test launch of unarmed Minuteman III #ICBM out of Vandenberg LF-04 Tuesday night (Feb 5) around 11:01:24 PM PST.

First photo is launch+1st stage separation, second photo is crop just after separation with still-hot first stage tumbling away creating a faint dotted line under pic.twitter.com/dPlTrN3AUf

— bryanwann (@bryanwann) 6 lutego 2019