Skandalicznie niski wyrok! Wykorzystywał seksualnie półroczną córeczkę, a dostał jedynie 6 lat

Na 6 lat więzienia skazał krakowski sąd okręgowy 34-letniego Tomasza W., oskarżonego m.in. o wykorzystanie seksualne swojej córki. Dziewczynka miała wówczas nie więcej niż pół roku.

Tomasz W. został skazany m.in. za to, że między czerwcem a grudniem 2017 roku przemocą doprowadził swoją kilkumiesięczną córkę do obcowania płciowego. Zdarzenie to utrwalił na zdjęciu, które przechowywał w swoim telefonie komórkowym.

Dokładny czas popełnienia przestępstwa nie został ustalony – wiadomo jednak, że dziewczynka mogła mieć w tamtym momencie najwyżej pół roku.

34-latka oskarżono również o to, że w szatni na terenie pływalni w Wieliczce nagrywał treści pornograficznie z udziałem nieletnich. Kolejny zarzut dotyczył posiadania dostępu do kilkudziesięciu zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem małoletnich.

Poza wyrokiem 6 lat więzienia Tomasz W. został skierowany na terapię dla sprawców przestępstw seksualnych.

Uzasadnienie wyroku było niejawne.

Źródło: PAP