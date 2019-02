Sośnierz ostro do eurokratów: „Wystrzelajmy ludzi w kosmos, żeby uczyli się tam »gender studies«. To jest najlepsze miejsce do tego” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz skrytykował eurokratów za to, że „wtrącają się w cudze życie”. W ostrych słowach odniósł się też do sprawozdania na temat aktywności kobiet, nazywając postawę autorów „seksistowskim”.

– Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko. Tutaj mamy oczywiście po raz kolejny popis seksizmu ze strony autorów tego sprawozdania. Namawia się kobiety czy formułuje jakieś programy, żeby one inwestowały więcej czasu w uczenie się technologii cyfrowych. A może one nie chcą? Przestańcie, do cholery, mówić ludziom, co mają robić w życiu – powiedział europoseł Wolności Dobromir Sośnierz.

– Jesteście politykami. Rolą polityka nie jest wtrącanie się w cudze życie, tylko rozwiązywanie pilnych i niezbędnych spraw dla wszystkich obywateli. Więc wyrażam absolutny sprzeciw wobec tego – dodał Sośnierz.

– No i głupie programy typu Erasmus będą teraz rozbudowane na cały świat – będzie Erasmus mundus. Może w ogóle Erasmus uniwersum. Wystrzelajmy ludzi w kosmos, żeby uczyli się tam „gender studies”. To jest najlepsze miejsce do tego – podsumował europoseł Sośnierz.

Źródło: youtube.com