Ta brytyjska marka odzieżowa chce zmienić „nieaktualne stereotypy na temat rodziny”. Twarzą kampanii została para gejów

Brytyjska marka odzieżowa River Island odpaliła kampanię „This is family” (ang. to jest rodzina), która ma na celu redefinicję tego pojęcia i walkę z „nieaktualnymi stereotypami”. Autorzy chcieli pokazać, że rodzina to nie tylko związek kobiety i mężczyzny z dziećmi. „River Island” chciała pokazać, że dzisiaj definicja rodziny obejmuje również m.in. homozwiązki, poligamię, czy człowieka żyjącego ze zwierzęciem.

– Kampania #ThisIsFamily postawiła sobie ambitny plan zmiany nieaktualnych stereotypów na temat rodziny. Inkluzywność, celebrowanie różnorodności to wartości, które od zawsze stanowią podstawę działania marki River Island. Mam nadzieję, że najnowsza kampania będzie kontynuowała to dziedzictwo – mówiła szefowa marketingu River Island Angela Asiedua.

Pod hasztagiem #ThisIsFamily możemy zobaczyć m.in. zdjęcie dwóch gejów z niemowlęciem, trzech mężczyzn żyjących w poligamicznym homozwiązku, czy parę lesbijek z kilkuletnim dzieckiem. Co więcej, zdaniem autorów kampanii w tę definicję wpisuje się także „singielka” z psem.

@riverisland's new campaign #ThisIsFamily is set to celebrate diverse, modern families. It follows on from last year's,'Labels are for Clothes' campaign, which highlighted the impact of the hashtag in shaping opinions of minority groups. #socialpurpose #purposefulbrands pic.twitter.com/LuegOqibKw

— Verity London (@Verity_Lon) February 6, 2019