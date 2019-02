Wybuch hulajnogi elektrycznej w Poznaniu! Siła eksplozji była tak duża, że z okien wyleciały szyby

Co tam się stało? W środę wieczorem na jednym z poznańskich osiedli doszło do potężnej eksplozji. Wybuch hulajnogi elektrycznej był tak duży, że szyby wyleciały z okien, doszło nawet do pożaru. Musiała interweniować straż pożarna.

Jak informuje „Radio Poznań” do eksplozji doszło w jednym z bloków przy ulicy Gorczyczewskiego w Poznaniu.

Do tego niebezpiecznego incydentu doszło około godzinny 22. Wtedy właśnie wybuchła hulajnoga elektryczna, która znajdowała się na parterze w serwisie ładowania.

Jak się okazuje siła wybuchu była tak duża, że z okien wyleciały szyby i doszło do niewielkiego pożaru. Z tego powodu, na miejscu musiały interweniować aż trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie.

Na szczęście wezwanym na miejsce strażakom udało się go szybko ugasić i nikomu nic się nie stało. Ewakuacja bloku nie była potrzebna.

Przyczyna wybuchu nie jest jeszcze znana.

Źródło: Radio Poznań