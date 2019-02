Wyszkowski nie może patrzeć jak jego koledzy z podziemia bratają się z sowieciarzami. „Bogdanie – kończysz jak Wałęsa, który oskarżał Cię o bycie agentem”

Krzysztof Wyszkowski, legenda opozycji z czasów PRL, ostro zaatakował swego kolegę z tamtych czasów. Wszystko za sprawą udziału w telewizyjnej dyskusji z udziałem znanego komunistycznego aparatczyka Stanisława Cioska.

Wczorajszy wieczór w głównych stacjach telewizyjnych wypełniony był wspomnieniami dotyczącymi rozmów przy Okrągłym Stole. Bogdan Borusewicz był wraz ze Stanisławem Cioskiem gościem telewizji TVN24.

Wyszkowskiemu bardzo nie spodobała się ta rozmowa. W ostrych słowach zaatakował swojego byłego przyjaciela we wpisie na Twitterze. Zarzucił mu iż „pije z ust Cioska” co było nawiązaniem do podobnej oceny rozmów przy Okrągłym Stole jaką mieli Borusewicz i Ciosek.

– Bogdanie – kończysz jak Wałęsa, który oskarżał Cię o bycie agentem. Tak, teraz i Ty jesteś jawnym współpracownikiem sowieckiej agentury! – napisał Wyszkowski.

Włączam telewizor i szok – Borusewicz, z którym kiedyś się przyjażniłem – pije z ust Cioska! Bogdanie – kończysz jak Wałęsa, który oskarżał Cię o bycie agentem. Tak, teraz i Ty jesteś jawnym współpracownikiem sowieckiej agentury! — @KWyszkowski (@KWyszkowski) 6 lutego 2019

Stanisław Ciosek w latach 80 był członkiem komunistycznych rządów, w których odpowiadał za sprawy związane ze związkami zawodowymi. Był jedną z czołowych postaci rozmów w Magdalence. W 1989 roku został ambasadorem Polski w Moskwie.