Były premier Jan Olszewski nie żyje

Były premier, żołnierz Szarych Szeregów i uczestnik powstania warszawskiego Jan Olszewski nie żyje. Zmarł w w szpitalu na ul. Szaserów w Warszawie, gdzie trafił kilka dni temu. Od tego czasu był nieprzytomny, nie było z nim kontaktu.

Kilka dni temu 89-letni Jan Olszewski trafił do szpitala. Zemdlał w domu, nie ma z nim od tamtej pory żadnego kontaktu. Karetka go zabrała do szpitala. Byłem u męża w środę, ale jest nieprzytomny. Leży w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na oddziale neurologicznym. Ale mieli go przewieźć na OIOM – mówiła „Super Expressowi” żona byłego szefa rządu Marta Olszewska.

W 2011 roku Olszewski miał udar mózgu co spowodowało długi pobyt w szpitalu. Od tego czasu kilkukrotnie trafiał na leczenie ze względu na omdlenia.

Od 6 grudnia 1991 roku pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów. Po sformowaniu składu Rady Ministrów jego gabinet uzyskał wotum zaufania w dniu 23 grudnia.

Jako premier zasłynął z deklaracji spowolnienia prywatyzacji majątku państowego oraz pełnej dekomunizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. W maju 1992 wyraził swój sprzeciw koncepcji przekazywania baz opuszczanych przez wojska rosyjskie stacjonujące w Polsce w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich.

Uchwałą Sejmu z 5 czerwca 1992 Jan Olszewski został pozbawiony urzędu na skutek uchwalenia wotum nieufności. Głosowanie złożonego w maju wniosku o odwołanie rządu zostało przyspieszone w związku z działaniami ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza w ramach wykonywania tzw. lustracyjnej uchwały Sejmu i sporządzeniem listy Macierewicza.

Od tego czasu kilkukrotnie próbował sił w polityce. W 1995 roku startował w wyborach na Prezydenta RP, w których osiągnął wynik 6,68%. Następnie dwukrotnie zasiadał w ławach sejmowych, najpierw z ramienia Ruchu Odbudowy Polski (1997 r.) i Ligi Polskich Rodzin (2001 r.). W wyborach 2005 jako przedstawiciel Ruchu Patriotycznego starał się o miejsce w Senacie, jednak bezskutecznie.

