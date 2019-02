Dramatyczne sceny na granicy Wenezueli. Maduro nie chce wpuścić do kraju konwojów z pomocą humanitarną [VIDEO]

Amerykańska pomoc humanitarna dotarła do granicy Kolumbii i Wenezueli. Most na granicy jest zablokowany a Maduro odmawia wpuszczenia transportu do kraju.

Pierwsze ciężarówki z amerykańską pomocą dotarły wczoraj do nadgranicznego miasta Cúcuta położonego w Kolumbii. Transport jest stosunkowo niewielki, a konwój humanitary składa się 2 ciągników z naczepą i 7 mniejszych ciężarówek. Szacuje się, że łącznie mogły dostarczyć około 50 ton żywności i leków.

Konwój pozostaje w okolicy mostu Tienditas, który został poprzedniego dnia zablokowany dla ruchu przez wenezuelską armię za pomocą cysterny i kontenerów. Nicolas Maduro zapowiedział, że pomoc nie zostanie wpuszczona do kraju. Uznaje, że jest to kolejny etap działań zmierzających do destabilizacji Wenezueli i usunięcia go z urzędu.

At this moment 9 trucks with humanitarian aid to Venezuela arrive at the collection center in Cúcuta. https://t.co/0TcRdTtIpZ pic.twitter.com/tOr9C97Dyq via @FedericoBlackB — Liveuamap World (@lumworld) 7 lutego 2019





O dostarczenie pomocy poprosił Juan Guaido wkrótce po tym gdy ogłosił się prezydentem Wenezueli. Aktualnie jest uznawany za niego przez większość krajów obu Ameryk oraz Europy. Łącznie poparło go około 40 krajów w tym Polska.

Amerykańskie władze po raz kolejny wezwały Nicolasa Maduro do ustąpienia. Zapowiedziały także, że czas na jakiekolwiek rozmowy minął.