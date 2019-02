Google ocenzurowany w Rosji. Amerykański gigant ugiął się i zgodził się na cenzurę

Amerykański koncern Google zgodził się na ocenzurowanie swoich stron w Rosji. Moskwa wymusiła karami na Google cenzurowanie wyszukiwań. Rosyjscy internauci nie będą mogli korzystać z linków tej wyszukiwarki, które znajdują się na czarnej liście Roskomnadzora (urząd kontrolujący media i internet).

Roskomnadzor każe blokować strony w internecie zawierające niezgodne z prawem materiały. Urząd, według opozycji wychodzi poza swoje kompetencje, blokując strony niewygodne dla władzy.

Roskomnadzor zablokował m.in. dostęp do wyników dochodzeń opozycjonisty Aleksieja Nawalnego dotyczących korupcji przedstawicieli władzy. Google, według Teraz „Wiedomosti”, które cytując pracownika Google, podały, że firma dostosowała się do rosyjskiego prawa i usunęła z wyników wyszukiwań ok. 70 proc. stron umieszczonych przez Roskomnadzor na czarnej liście.

W listopadzie ub.r. Google został ukarany grzywną w wysokosci 500 tys. rubli. To minimalna grzywna. Teraz Google zgodził się na ocenzurowanie swojej wyszukiwarki.

W czwartek rzecznik Roskomnadzoru przyznał, że urząd „nawiązał konstruktywny dialog” z Google na temat kontrolowania wyników wyszukiwań. – Jesteśmy w pełni zadowoleni z tego dialogu – powiedział Wadim Ampelonsky.

Google przyznał, że 75 proc. próśb o usuwanie linków z wyników wyszukiwań w okresie od stycznia do lipca 2018 r. pochodziło z Rosji.

Źródło: Rzeczpospolita