Hejterzy atakują Chodakowską za udział w programie TVP. „Część z Was szuka pokoju… a część z Was szuka miejsca do walki…”

Na dzień dobry przesyłam Ci mnóstwo dobrej energii od całej naszej trójki ❤️ Te z Was, które znają mnie dobrze, wiedzą, ze w obliczu zamieszania nie chowam głowy w piasek ❤️ Raz na jakiś czas muszę POSTAWIĆ SPRAWĘ JASNO ❣️JESTEM apolityczna od samego początku❣️To jest moj wybór❣️ Oczywiście mam swoją opinie, ale moja misja ma za zadanie łączyć a nie dzielić, zatem polaryzacja w jej obliczu nie ma sensu❣️ZDROWY STYL ŻYCIA JEST PONAD PODZIAŁAMI❣️ Wszyscy bez wyjątku zasługujemy na to, żeby pracować nad jakością naszego życia.. zasługujemy na to żeby być zdrowsi i tym samym szczęśliwsi.. 10 lat temu zobowiązałam się do promowania zdrowego stylu życia.. przed sobą i przed Wami – i to jest moja misja.. Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, robie wszystko żeby PRZEKAZAĆ DALEJ SWOJĄ WIADOMOŚĆ – przemycić MÓJ CEL, w każdej rozmowie.. Nie chce Was dzielić… Nie chce z tego miejsca robić miejsca bitwy… Jednych moja decyzja uszczęśliwia, innych rozczarowuje – część z Was szuka pokoju..a cześć z Was szuka miejsca do walki.. Dziękuje tym z Was które uszanowały moją decyzje – moje profile nie są nigdy miejscem walki nie będą❣️ Jeśli chodzi o stacje TVP2 i mój udział w TANECZNYM SHOW.. Przez ostatnie dni docierają do mnie głosy ZE SPRZEDAŁAM SIĘ STACJI TVP2 .. hmm… ZAZNACZAM ze w @pytanienasniadanie pracuje od roku 🤨 Do mojego cotygodniowego cyklu zapraszam swoich gości I PORUSZAM WYBRANE PRZEZE MNIE TEMATY❣️❣️❣️⚠️ łącznie i regularnie z tematem PRZEMOCY DOMOWEJ – po emisji odcinka telefony się urywają.. dzwonią OFIARY PRZEMOCY, dzwonią ADWOKACI I RADCY PRAWNI gotowi pomagać pro bono❣️ ⚠️ NIE MAM NARZUCONEGO SCENARIUSZA❗️Od samego początku nie spotkałam się z najmniejszym ograniczeniem swoich działań, bo MOJE DZIAŁANIA SĄ PONAD PODZIAŁAMI!! ⚠️ To TE GŁOSY KTÓRE KRZYCZĄ „SPRZEDAŁAŚ SIĘ” ograniczają mnie.. próbują NAKAZYWAĆ I ZAKAZYWAĆ.. ZAUWAŻASZ PARADOKS? Mam pełną wolność komunikacji w miejscu pracy, a ograniczenia pochodzą z zewnątrz od ludzi, którzy WALCZĄ „o wolność słowa” 🤭 Udział w programie, daje mi szanse PODAĆ DALEJ MOJĄ WIADOMOŚĆ.. dotrzeć do nowej grupy targetowej❣️Gdziekolwiek nie pójdę, MAM MISJE❣️