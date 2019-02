Kiedy myślisz, że głupiej już być nie może… Eko-komuno-szaleńcy chcą całkowicie zakazać samolotów i „smrodzących krów” oraz… dać socjal tym, którzy nie chcą pracować

W czwartek Alexandria Ocasio-Cortez, zdeklarowana komunistka, członek Izby Reprezentantów USA z ramienia Partii Demokratycznej wraz z senatorem Demokratów Edem Markey’em z Massachusetts przedstawiła „Green New Deal” (Nowy Zielony ład). To pakiet idei dotyczących ochrony środowiska. 14-stronicowy plan ma stanowić ramy dla przyszłej polityki. Pomysły są co najmniej zaskakujące.

Wśród listy pomysłów znalazło się całkowite zastąpienie zwykłych samochodów autami elektrycznymi, a zamiast samolotów – podróże szybkimi pociągami.

– To byłoby dość trudne dla Hawajów – ocenił senator Mazie Hirono ze stanu Aloha.

Ocasio-Cortez i Markey wzywali do potężnych inwestycji publicznych w produkcję energii wiatrowej i słonecznej, pojazdy o zerowej emisji oraz szybkich koeli, energooszczędnych budynków i inteligentnych sieci energetycznych.

„Green New Deal” nawołuje także do całkowitej eliminacji „smrodzących krów”.

Biuro Markeya opublikowało sześciostronicowy plan „mobilizujący społeczeństwo amerkańskie pod każdym względem na skalę nie widzianą od czasów II wojny światowej, aby osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych i stworzyć gospodarczy dobrobyt dla wszystkich”.

„Lista kontrolna Markey’a” zawiera liberalne priorytety, w tym gwarancje „zdrowej żywności”, „opieki medycznej na wysokim poziomie”, bezpieczne, odpowiednie mieszkania w przystępnych cenach, „edukację na wysokim poziomie” i „bezpieczeństwo ekonomiczne dla wszystkich, którzy nie mogą lub nie chcą pracować”.

„To jest świetna recepta na to, by upewnić się, że znaczna większość ludzi nie chce pracować. Świetna robota, Einsteinie” – skomentował na łamach „Daily Mail” republikański Senator.

Markey i Ocasio-Cortez napisali również, że „domagają się pełnego przejścia od paliw kopalnych i zerowej emisji gazów cieplarnianych”. Podkreślili, że zdają sobie sprawę z trudności społeczeństwa w osiągnięciu zerowej emisji w ciągu zaledwie 10 lat, ponieważ „nie są pewni, czy uda się w pełni pozbyć smrodzących krów i samolotów”. Jak podkreślono, krowy mające wzdęcia wydzielają metan. Ale całkowite „pozbycie się krów” jest równoznaczny z pozbyciem się całej wołowiny.

Zwolennicy planu chcą także zdemontować wszystkie elektrownie jądrowe. „Nie jest jasne, czy będziemy w stanie zlikwidować każdą elektrownię jądrową w ciągu 10 lat, ale planujemy jak najszybciej wycofać energię jądrową i paliwa kopalne” – napisali.

Ponadto pakiet „ekologiczny” obejmuje również 4,6 biliona dolarów z budżetu państwa na projekty infrastrukturalne, które mają na celu „usunięcie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń każdego sektora gospodarki”.

Demokraci chcą „zrównoważonego, wolnego od gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, systemu żywnościowego”, nowych sieci energetycznych oraz programu „modernizacji lub wymiany każdego budynku w USA pod kątem najnowocześniejszej wydajności energetycznej”.

Jak twierdzą, ich plan „usuwa zanieczyszczenia i emisję gazów cieplarnianych z produkcji”. Nie przedstawili jednak wielu szczegółów.

Źródło: dailymail.co.uk