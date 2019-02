Nastolatek cudem przeżył dwa dni pod gruzami zawalonego budynku. 14 osób nie żyje [VIDEO]

Liczba osób, które zginęły w wyniku zawalenia budynku mieszkalnego w Stambule wzrosła do 14. Ratownikom udało się dziś dotrzeć do nastolatka, który spędził pod gruzami niemal dwa dni.

Do katastrofy doszło w środę o godzinie 15:59 w dzielnicy Kartal leżącej w azjatyckiej części Stambułu. Szesnastolatek jest został uratowany po 45 godzinach od momentu zawalenia się budynku.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 14. Taka sama ilość mieszkańców została ranna. Stan 4 spośród nich jest krytyczny.

Ratownicy nadal przeszukują gruzowisko z wykorzystaniem specjalnie szkolonych psów w poszukiwaniu ofiar. Wczoraj udało się uratować pięcioletnią dziewczynkę. Została przewieziona do szpitala gdzie przeszła skomplikowaną operację ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

