Naukowcy biją na alarm! Odkryli nową asteroidę, która może uderzyć w Ziemię. Padła konkretna data

Naukowcy biją na alarm. Odkryta w ubiegłym roku asteroida 2018XB4 zagraża naszej planecie. Centrum Koordynacji Obiektów Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej podniosło właśnie poziom ryzyka uderzenia przez nią w Ziemię. Znajduje się ona na piątym miejscu wśród wszystkich zagrażających Ziemi asteroid.

Asteroida 2018XB4 odkryta została w ubiegłym roku i zdaniem ekspertów zagraża Ziemi. Europejska Agencja Kosmiczna wyliczyła, że prawdopodobieństwo uderzenia asteroidy w naszą planetę wynosi około 1 do 7 tysięcy.

Choć wydaje się, że to nie dużo i nie ma powodu do niepokoju, to warto podkreślić że asteroida znajduje się na piątym miejscu wśród wszystkich zagrażających Ziemi. Asteroida 2018XB4 miałaby potencjalnie uderzyć w Ziemię w 2092 roku.

Obecne wyliczenia naukowców są korektą wcześniej poczynionych obliczeń, a eksperci zgodnie podkreślają, że asteroida nie jest jeszcze dobrze znana i nawet w tym roku wyliczenia mogą się zmienić. Ryzyko uderzenia w Ziemię może więc zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć.