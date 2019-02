Od prezydenta do vlogera. Hipster Saakaszwili testuje amerykańskie bajgle i rozprawa o sensie życia [VIDEO]

Kiedyś jeden z najbardziej dynamicznych polityków wschodniej Europy, a teraz … vloger i hipster! Michaił Saakaszwili po ogromnych problemach ze znalezieniem „swojego miejsca” w Europie postanowił przenieść się do USA i nagrywać video skierowane do rodaków.

Jak dotąd chyba nikt nie wyobrażał sobie, że kariera Saakaszwiliego potoczy się w takim kierunku. Były prezydent Gruzji przez lata szukał sobie zupełnie nowej, politycznej drogi. Mówiło się nawet o próbie startu w wyborach prezydenckich na Ukrainie, jednak po konflikcie z Petro Poroszenką, który odebrał mu obywatelstwo tego kraju, jest to niemożliwe.

Od niedawna były prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych, a swoją działalność przeniósł do internetu, gdzie publikuje vlogi skierowane do obywateli Gruzji. Większość z nich dotyczy polityki i problemów wewnętrznych kraju, jednak zdarzają się wyjątki, które znacznie odbiegają od reguły.

Kilka dni temu, Saakaszwili postanowił „zabawić się” we vlogera hipstera. Na blisko 7-minutowym filmie opowiada m.in. o amerykańskim bajglu, którego posmarował serem. Do tego warto również zauważyć jak wygląda były prezydent. Jeansowa koszula i bezprzewodowe słuchawki AirPods to strój idealnie wpisujący się w miejski, luźny styl.

Dla tych, którzy zdecydowanie bardziej interesują się polityką niż smakiem bajgla przypominamy, iż Saakaszwili kilka dni temu zapowiedział powrót do kraju i pełną mobilizację sił opozycyjnych.

„Nie mamy czasu, by czekać. Musimy zmobilizować siły. Tutaj, w Ameryce, tam – w Europie, żeby skończyć z obecnym reżimem w Gruzji” – twierdził, zapowiadając jednocześnie dokonanie przewrotu państwowego w ciągu 72 godzin od przyjazdu.

Źródło: Facebook.com/mikhaeilsaakashvili / NCzas.com