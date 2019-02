Przejmujący list Meghan Markle do ojca. „Rozpadła się na kawałki po tym, co jej powiedział”

Meghan Markle ma trudną relację z ojcem. Mimo tego wciąż kocha swojego tatę i deklaruje chęć naprawienia ich stosunków. Konflikt trwa od wielu miesięcy. Teraz do mediów wyciekła treść listu, jaki księżna Sussex napisała do Thomasa Markle.

Ojciec Meghan najpierw oczerniał ją w mediach, a później przybył na ślub. To jednak nie zmieniło stosunku księżnej do ojca – nadal go kocha, choć nie jest to prosta miłość. Treść listu, jaki wysłała do Thomasa Markle w ubiegłym roku, ujawnił teraz magazyn „People”.

Kilka tygodni przed jej ślubem z Harrym, ojciec udzielił wielu głośnych wywiadów, ujawniając w nich wstydliwe fakty na temat Meghan. Zarzucał jej m.in. brak opieki i wsparcia oraz pogoń za sławą. Teraz wyszło na jaw, że żona Harry’ego chciała pojednać się z ojcem.

„Tato, jestem załamana, ale kocham cię, mam jednego ojca. Przestań mnie prześladować za pośrednictwem mediów, abyśmy mogli naprawić naszą relację” – pisała Meghan Markle.

Mówi się, że księżna Sussex chciała zaprosić tatę na ślub, jednak on odrzucał połączenia, argumentując to złym stanem zdrowia. Jednocześnie w tym samym czasie mówił tabloidom, że „nie ma już córki”. Meghan nie mogła się z tym pogodzić.

– Meghan rozpadła się na kawałki po tym, co Thomas jej powiedział – przyznał znajomy księżnej.

Spekuluje się, że wyciek treści listu nastąpił dopiero teraz, ponieważ Meghan Markle potrzebowała ocieplenia wizerunku. Ostatnio dużo mówiło się o jej konflikcie z Kate i całą rodziną królewską. Ponadto negatywnie na wizerunek wpływał też konflikt z siostrą i ojcem.

