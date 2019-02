Rekomunizacja Warszawy stała się faktem. Komunista zamiast niezłomnego „Zapory” [FOTO]

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylone zostały zmiany 40 nazw ulic, które zostały wprowadzone w ramach dekomunizacji przestrzeni publicznej. Wczoraj na stołecznym Bemowie zdjęto tablicę z nazwą ul. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej i „cichociemnego”. Teraz ulica będzie znów nosiła imię komunisty Wacława Szadkowskiego, członka PZPR.

Na początku grudnia NSA podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody, które zmieniały nazwy warszawskich ulic w związku z dekomunizacją.

– Cieszę się, że sąd potwierdził to, co mówiliśmy od dawna: że decyzje dot. zmian ulic są w gestii radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i że nie może wojewoda decydować za samorząd w tak istotnych sprawach. To jest bardzo ważne. Widzimy, że rząd chce zagarniać coraz więcej prerogatyw, które należą do samorządów. To jest przykład, że nie można iść na skróty i nie można zastępować samorządowców w podejmowaniu decyzji – radował się wtedy podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski, 13 grudnia – w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – złożył autopoprawkę do projektu uchwały ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, w którym zaproponował zastąpienie „zdekomunizowanych” przez wojewodę nazw ulic dawnymi, komunistycznymi nazwami.

Z przestrzeni publicznej zniknąć mają ulice noszące imiona m.in. ofiar reżimu komunistycznego: Stanisława Pyjasa, Grzegogrza Przemyka, Danuty Siedzikówny „Inki”, Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, czy Anny Walentynowicz.

W ich miejsce mają wrócić ulice Franciszka Bartoszka, Sylwestera Bartosika, Małego Franka – Franciszka Zubrzyckiego, ppłk. W. Szadkowskiego, czy Stanisława Wrońskiego, al. Armii Ludowej, ul. Związku Walki Młodych, czy 17 Stycznia.

