Tusk wspominał Jana Olszewskiego na Twitterze. Internauci nie wytrzymali: „Lepiej jak byś milczał. Szuje liczyły głosy” [FOTO/VIDEO]

Donald Tusk napisał na Twitterze, że z Warszawy nadeszła smutna wiadomość. „Odważny obrońca w procesach politycznych, uczestnik Solidarności, dobry człowiek. Niech spoczywa w pokoju” – podkreślił. Twitterowicze nie wytrzymali hipokryzji polityka.

Internauci wypomnieli szefowi Rady Europejskiej, że to on „liczył głosy” w czasie nocnej zmiany, która doprowadziła do obalenia rządu Jana Olszewskiego.

„Daruj sobie. Lepiej jak byś milczał. To ty liczyłeś głosy jak obalić Rząd Olszewskiego” – napisał jeden z Twitterowiczów.

„Bolek Wałęsa i Oskar Tusk z komunistów robili demokratów i aby chronić ich obalili rząd Olszewskiego(pierwszy rząd wybrany w pełni demokratycznie). A to fotka gdy głosami między innymi Tuska, Pawlaka obalono PROPOLSKI RZĄD” – napisała inna użytkowniczka.

„pamiec cie zawodzi? nas nie!!!wstydu nie masz o honorze nie wspomne bo nawet nie wiesz co znaczy to slowo!!!” – wypomniała Tuskowi kolejna.

„Odszedł człowiek skromny, prawy, uczciwy, dla którego dobro ludzi i Polski było najważniejsze. Szuje liczyły głosy” – czytamy w kolejnym wpisie.

Odszedł człowiek skromny, prawy, uczciwy, dla którego dobro ludzi i Polski było najważniejsze.

