Ukraina już pisze polską historię. Lubelski IPN kwestionuje polskie zwycięstwo nad Ukraińcami z 1918 roku

Oddział IPN w Lublinie kwestionuje zwycięstwo polskich wojsk w bitwie z Ukraińcami pod Dołhobyczowem w 1918 roku. „Nasz Dziennik” zaznacza, że jest to wbrew opinii historyków wojskowości. IPN powołuje się na jedną wzmiankę w ukraińskiej publikacji, której autor należał do zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Dołhobyczów to miejscowość w województwie lubelskim. Jej mieszkańcy chcieli uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez upamiętnienie zwycięskiej bitwy, która odbyła się 10 grudnia 1918 roku. 1 Pułk Szwoleżerów pod dowództwem mjra Gustawa Orlicz-Dreszera pokonali znacznie silniejsze wojska Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.

Historia bitwy jest dobrze udokumentowana, zaś rocznica bitwy jest świętem pułkowym. – W setną rocznicę zwycięskiego boju stoczonego 10 grudnia 1918 r. pod Dołhobyczowem przez 1 Pułk Szwoleżerów pod dowództwem majora Gustawa Orlicz-Dreszera z wojskami Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Polegli w boju o Polskę [nazwiska poległych polskich kawalerzystów] – miał głosić napis na tablicy pamiątkowej.

Okazuje się, że Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału IPN w Lublinie nie wyraziło zgody na taki zapis. Wprowadzono zmiany, które mieszkańcy uznali za sprzeczne z ich intencjami. Jak informuje „Nasz Dziennik”, z inskrypcji nakazano usunięcie określenia „zwycięski” bój oraz zmiany daty z 10 grudnia na 10-13 grudnia 1918 r. Ponadto frazę „polegli w boju o Polskę” skrócono do samego „polegli”.

ND informuje, że źródłem dla lubelskiego IPN był jeden, niepoparty żadnym historycznym źródłem wers z wydanej w 1974 roku w Kanadzie publikacji ukraińskiego historyka Łwa Szankowśkiego o Ukraińskiej Halickiej Armii. Napisał on, że bitwę wygrali Ukraińcy.

IPN w piśmie w tej sprawie zaznacza, że jest to „jedyna znana na ten temat publikacja ukraińska”, dodając, że nikt nie podaje nazwisk poległych Ukraińców. Przyznaje też, że polskie źródła mówią zdecydowanie o polskim zwycięstwie. Instytut załączył też skan strony z publikacji Szankowśkiego, gdzie bitwa ta sprowadza się do zapisu w jednym wersie z adnotacją o rezultacie „pozytywnym” dla Ukraińców. Oprócz tego data wskazuje na 11 grudnia.

Szańkowski należał do zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, jest odznaczony Pamiątkowym Krzyżem UPA. Jego prace na temat Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dopuściła się ludobójstwa, wywołują powszechne wątpliwości oraz kontrowersje. On sam jest negacjonistą wołyńskim. W 1943 roku był członkiem Krajowego Sztabu Wojskowego OUN(b), skąd zaciągnął się do kolaboracyjnej dywizji Waffen-SS Galizien złożonej m.in. z ukraińskich ochotników.

Historyk Wiktor Poliszczuk uważa też, że Szańkowski miał należeć bezpośrednio do UPA i w 1939 roku brać udział w napadach na polskich żołnierzy.

– W sytuacji, gdy dysponowaliśmy sprzecznymi informacjami odnoszącymi się do rezultatu bitwy, przyjęliśmy bezpieczną formułę mówiącą o samym fakcie jej zaistnienia, bez podawania jej rezultatu – mówi ND dr Mariusz Sawa z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie. „Kresy” zauważają, że w sierpniu 2018 roku lubelski IPN promował na Twitterze artykuł z „Kroniki Tygodnia” nt. planowanego upamiętnienia, w którym cytowany jest dr Sawa i w którym jest mowa o polskim zwycięstwie.

Źródło: kresy.pl