Wiemy gdzie jest prezydent Duda! Przebywa na rehabilitacji w znanym kurorcie

Wiemy, co się dzieje z prezydentem Andrzejem Dudą! Ostatnio rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w „Porannej rozmowie” w RMF FM nie wiedział, gdzie jest jego przełożony. My już wiemy gdzie znajduje się prezydent. Ma on problemy ze zdrowiem.

Prezydent ma chorą nogę i przebywa w Wiśle na rehabilitacji.

„Napięty kalendarz był powodem, dla którego prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z protestującymi wczoraj rolnikami” – poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Błażej Spychalski.

„Proszę pamiętać, że informacja o tym, że protestujący będą chcieli się spotkać z panem prezydentem pojawiła się zdaje się dzień czy dwa dni wcześniej” – dodał rzecznik prezydenta.

Jednak jak ustalił Fakt24.pl prawda o nieobecności prezydenta jest inna. Andrzej Duda jest po prostu kontuzjowany. Prezydent ma chorą nogę i przebywa w prezydenckiej rezydencji w Wiśle. Jak twierdzą informatorzy ma poddać się rehabilitacji.

Źródło: fakt24.pl