Brutalne starcia z policją w stolicy Francji. Jeden z demonstrantów „Żółtych Kamizelek” stracił rękę [Drastyczne WIDEO]

Jeden z uczestników odbywającej się w sobotę w Paryżu kolejnej demonstracji „żółtych kamizelek” stracił rękę w trakcie próby sforsowania ogrodzenia budynku Zgromadzenia Narodowego – poinformowała towarzysząca demonstrantom służba medyczna.

Policja potwierdziła, że „uczestnik demonstracji został ranny w rękę” i ewakuowała go straż pożarna.

Na razie nie jest jasne, co było przyczyną obrażeń poszkodowanego. Według cytowanego przez agencję AFP świadka zdarzenia, ranny to fotograf z szeregów „żółtych kamizelek”. Meżczyzna miał zostać trafiony granatem hukowym w nogę. Gdy próbował go odrzucić granat wybuchł urywająć mu dłoń.

Zgromadzenie Narodowe czyli izba niższa francuskiego parlamentu ma siedzibę w położonym nad Sekwaną zabytkowym Pałacu Burbonów.

🔴📹🇫🇷 #France : Une personne a une main arrachée suite à un tir des forces de l'ordre pendant l' #ActeXIII des #Giletsjaunes . pic.twitter.com/Z5JasOaPlJ — -₽ – 🅣 – 🅐 – (@PorteTonAme) February 9, 2019

🔴🇫🇷 [#ActeXIII] D'après de nombreux témoins et les street medics, le #GiletsJaunes dont la main a été arrachée n'a PAS ramassé la grenade GLI-F4. Elle a explosé à proximité de sa main, qui a été réduite en lambeaux. #Acte13 #9Fevrier #Paris pic.twitter.com/BaGjJl55bl — La Plume Libre (@LPLdirect) February 9, 2019