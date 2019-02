Czarna wizja Jackowskiego dla Polski na najbliższe miesiące. Jasnowidz nie ma dobrych prognoz dla naszego kraju

Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów, którego wizje są niezwykle popularne, choć nie zawsze trafione. Jackowski znany jest przede wszystkim z pomocy policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Krzysztof Jackowski od kilkudziesięciu już lat współpracuje z polską policją i jak sam mówi pomógł już w rozwiązaniu setek spraw. W ostatnich latach coraz częściej gości jednak w największych tabloidach, gdzie mówi o pogodzie, polityce czy sytuacji społecznej.

Wizje Krzysztofa Jackowskiego na 2019 rok dla Polski nie napawają optymizmem. Na najbliższe miesiące zapowiada on dużą podwyżkę cen, m.in. leków. To jednak nie szczególnie wybitna wizja ze względu na to, że ceny wszystkich produktów od nowego roku poszybowały w górę.

Jackowski powiedział też o zamieszaniu jakie ma wybuchnąć wokół osoby obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Premier miałby się zdecydować na wprowadzenie ustawy, w opinii opozycji niezgodnej z prawem, która doprowadziłaby do protestów.

Kolejną czarną widzą jasnowidza z Człuchowa jest rozwój konfliktu za wschodnią granicą Polski. W kontekście Rosji nie widzi on jednak zagrożenia dla naszego kraju, dostrzega je natomiast ze strony Bliskiego Wschodu.

Warto przypomnieć, że już w poniedziałek rozpoczyna się w Polsce antyirańska Konferencja Bliskowschodnia. – Polska będzie musiała liczyć się z tego konsekwencjami; w grę wchodzi m.in. obniżenie rangi stosunków polsko-irańskich – zapowiadał ambasador Iranu w Polsce.