Pierwsze uderzenie zostanie skierowane tam, gdzie znajdują się rakiety, pociski przeciwlotnicze i stanowiska dowodzenia. Pociski międzykontynentalne uderzają w 28-30 minut – mówi ekspert wojskowy Aleksander Tichanski.

Zdaniem Tichanskiego obecnie Stany Zjednoczone oraz Rosja prowadzą specyficzną grę, która polega na maksymalnym odsunięciu się ze swojego terenu do Europy. Widać to doskonale chociażby po zachowaniu Donalda Trumpa, który przerzuca instalacje militarne do Europy.

Polacy nie chcą zrozumieć niebezpieczeństw tej sytuacji. Chcą widzieć się jako główny przewodnik amerykańskiej polityki wojskowej w Europie i starają się być „większymi sojusznikami” Stanów Zjednoczonych niż Wielkiej Brytanii. W tym przypadku nikt nie pyta ludności o zdanie – mówił ekspert, komentując sytuację Polski, która jego zdaniem nadmiernie angażuje się we współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

Tichanski zauważył, że liderzy Unii Europejskiej, a szczególnie Niemcy po latach współpracy z USA zrozumieli, że poprzez utworzone tam amerykańskie bazy stali się pierwszym i bardzo łatwym celem przy ewentualnej agresji ze strony Rosji.

Jako przykład podawana jest baza Ramstein, która według eksperta zostałaby natychmiast zbombardowana z taką siłą, że Bawaria całkowicie zniknęłaby z map.

„Wykorzystanie jakichkolwiek pocisków o niskiej mocy lub superpotężnych rakiet w takim samym stopniu prowadzi do rozpętania międzykontynentalnej wojny na pełną skalę. Odróżnienie, która rakieta na nas leci — konwencjonalna czy jądrową, jest dziś niemożliwe. Dlatego stosuje się uderzenie o odpowiedniej mocy i zakresie. Kto pierwszy uderzy, ten wygra” – podsumował Tichanski.

