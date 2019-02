Jak u Hitchcocka. Agresywne mewy masowo atakują ludzi. Wszystko przez nowy system wywozu śmieci

Mewy w Wenecji stały się agresywne i coraz częściej atakują dotkliwie ludzi. Przyczyną jest zmiana systemu wywozu śmieci w mieście, w wyniku czego ptaki są głodne.

Władze Wenecji wprowadziły nowe zasady wywozu śmieci polegające na tym, że są one odbierane spod drzwi mieszkańców, sklepów oraz lokali gastronomicznych i nie są już wyrzucane do kontenerów i nie leżą porzucone na ulicy. To te pojemniki były dotąd głównym miejscem żerowania ptactwa, przede wszystkim mew.

Teraz pozbawione zostały tego dostępu do pożywienia i z głodu zaczęły atakować ludzi jedzących kanapki lub kawałek pizzy na ulicy.

Dziennik „La Repubblica” podał, że w ostatnim czasie mewy zaatakowały wiele osób chcąc zabrać im jedzenie. Do szpitala trafiło dwoje turystów z większymi obrażeniami. Poszkodowana jest między innymi kobieta, która jadła owoc. Mewa zraniła ją w usta.

Jak się zauważa, przyczyną obecnych kłopotów nie jest brud czy brak kontroli nad wywozem śmieci, lecz przeciwnie – czystość i porządek w Wenecji, które wprowadzono właśnie po to, by uporać się z problemem ptaków poszukujących resztek jedzenia w koszach i pojemnikach. (PAP)