Legendarny zespół disco-polo wystąpi na koncercie Dody! „To niemal pewne”

Wspólny koncert Dody i zespołu Bayer-Full, który jest jednym z najbardziej znanych polskich zespołów disco-polo jest niemal pewny. Lider grupy Sławomir Świerzyński wcześniej zapowiadał, że chciałby wziąć udział w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”.

Przypomnijmy, że po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Dorota Rabczewska, bardziej znana jako Doda, postanowiła zorganizować koncert „Artyści przeciw nienawiści”, do udziału w którym zaprosiła największe polskie gwiazdy.

Niektórzy nie zareagowali przychylnie, Edyta Górniak zasugerowała, że Doda próbuje w ten sposób podbić swoją sławę. Z drugiej strony pojawił się Sławomir Świerzyński z grupy Bayer-Full, który wyraził chęć udziału w koncercie.

– Dobrze dziewczyna śpiewa, a ja śpiewam tylko z tymi, co dobrze potrafią śpiewać. Jeśli tylko zespół Bayer Full otrzyma zaproszenie do udziału w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”, to oczywiście weźmiemy w nim udział – powiedział Świerzyński w rozmowie z „Super Expressem”.

Wówczas szybko przypomniano, że Doda nie ma najlepszego zdania na temat artystów disco-polo. – Mnie zaskakuje to, że teraz wraca moda na disco polo (…) Nie wiem, czy się wyprowadzić z kraju, czy przeczekać po prostu tę tragiczną modę – mówiła kilka lat temu artystka.

Teraz jednak okazuje się, że rozmowy są na zaawansowanym etapie i niemal na pewno zespół disco-polo weźmie udział w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”. – To prawda, rozmowy są na zaawansowanym etapie (…) o niemal pewne, że zespół Bayer Full zagra na koncercie – mówi źródło serwisu „Pudelek”.