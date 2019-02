Młoda gwiazda polskiego kina już nie jest sama. Julia Wieniawa ma nowego partnera [FOTO]

Julia Wieniawa tylko 1,5 miesiąca była singielką. Bardzo popularna 20-letnia aktorka, będącą nadzieją polskiego kina spotyka się z Baronem, znanym jurorem, poprzednio z programu The Voice of Poland, obecnie The Voice of Kids.

Julia Wieniawa była przez 2 lata w związku z Antkiem Królikowskim. Aktorzy tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, jednak mieli inne priorytety i inne plany.

Teraz bardzo popularna aktorka („Kobiety mafii, wiele seriali) spotyka się z Baronem, członkiem popularnego i znanego z The Voice of Poland duetu Baron i Tomson. Aleksander Milwiw-Baron to polski gitarzysta, członek zespołu Afromental.

Julia zaczęła spotykać się z Baronem. Widziano ich w pewnej restauracji, gdzie zajęli miejsce w rogu, wybierając pustą część sali z dużą liczbą wolnych stolików. Dużo rozmawiali, śmiali się. To dopiero początek znajomości, ale widać, że oboje chyba są chyba optymistycznie nastawieni.

Antek Królikowski był starszy od Julii o 9 lat. Baron o 15 lat. Widać, że aktorka woli spotykać się z artystami, którzy są dojrzałymi mężczyznami.