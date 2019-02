Najbogatszy emeryt w Polsce. Co miesiąc dostaje z ZUS-u tyle co prezes dużej firmy

Ta kwota wprawia w osłupienie. Emerytura jednego z mieszkańców województwa lubelskiego stanowi krajowy rekord oraz obiekt zazdrości wielu pracujących.

Ludzie, którzy przeszli na emeryturę, zmagają się zwykle z trudami życia codziennego wynikającymi z na niezwykle niskich świadczeń, które otrzymują. W większości przypadków nie są to wypłaty, które pozwalają na egzystencję jakiej by sobie życzyli na tym etapie swojego życia. Zdarzają się jednak wyjątki…

Jeden z mieszkańców województwa lubelskiego otrzymuje miesięcznie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po ostatniej, marcowej waloryzacji dokładnie 21 512,94 zł Mężczyzna przepracował ponad 60 lat otrzymując wysokie zarobki i wystąpił do ZUS o świadczenie ukończywszy dopiero 80 lat. Jak informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim, jest to obecnie najwyższa emerytura w Polsce.

Oprócz rekordowo wysokich emerytur, ZUS wypłaca też te rekordowo niskie. Kontrast stanowi emerytka, która była ubezpieczona w ZUS przez zaledwie trzy lata z bardzo niskimi składkami. Otrzymuje 2 złote 12 groszy, jednak jednocześnie pobiera drugą emeryturę z KRUS, ponieważ większość życia przepracowała w rolnictwie – dodaje Korba.

Obecnie ZUS wypłaca już świadczenia emerytom, którzy zrezygnowali z pracy w obniżonym wieku emerytalnym. To 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Po emeryturę na nowych zasadach do Zakładu zgłosiło się ponad 19 tysięcy mieszkańców województwa. Statystycznie ich świadczenia wynoszą średnio ok. 1566 zł dla kobiet i 2446 zł dla mężczyzn.