Naukowcy alarmują! Asteroida 2018XB4 zmieniła tor lotu. Szansa na zderzenie zdecydowanie większa niż przypuszczano

Do niedawna większość uważała, że zderzenie kosmicznej asteroidy z Ziemią to kompletne „bajki”. Jak się jednak okazuje, naukowcy podchodzą do tematu bardzo poważnie. Specjaliści z Centrum Koordynacji Monitorowania Obiektów Okołoziemskich Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie zwiększyli prawdopodobieństwo zderzenia asteroidy 2018XB4 z Ziemią – to 1 na 7000.

Według wstępnych wyliczeń kosmiczny pocisk, który zmierza w stronę ziemi ma średnicę około 70 metrów. Jeśli miałoby dojść do zderzenia z naszą planetą, to nastąpiłoby to w roku 2092. Mimo, że czas wydaje się bardzo odległy, to jednak naukowcy podkreślają, że tor lotu asteroidy zmienia się na tyle znacząco, że prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię rośnie w bardzo szybkim tempie.

Obecnie Asteroida 2018XB4 znajduje się na liście 5 największych zagrożeń dla naszej planety. W rankingu brane są pod uwagę dane dotyczące roku uderzenia, a nie prawdopodobieństwa. Jeśli tą drugą wzięto by jako wyznacznik, to automatycznie 2018XB4 trafiłaby na pozycję lidera.

Kilka dni temu naukowcy z NASA poinformowali o innej asteroidzie, która zbliży się do Ziemi na niebezpiecznie bliską odległość. W 2029 roku Apophis przeleci zaledwie 38 tysięcy kilometrów od naszej planety i będzie zapowiedzią tragedii, do której może dojść w 2068 roku.

Źródło: Esa.int / NCzas.com