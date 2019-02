Osoby spod tych znaków zodiaku najczęściej zostają miliarderami. Sprawdź swoją finansową przyszłość

Wydaje wam się, że na miliony złotych trzeba zapracować? Jesteście w błędzie! Astrolodzy twierdzą, że wszystko zapisane jest w naszych znakach zodiaku. Oznacza to, że już zaraz po urodzeniu będziesz wiedział, czy pisane jest Ci bogactwo.

Specjalnie dla Was podajemy pełną rozpiskę znaków zodiaku i „konsekwencji” finansowych z tym związanych.

Rak

Jeśli jesteś spod tego właśnie znaku, to w kwestiach finansowych jesteś przede wszystkim rozważny i zachowawczy. Jednocześnie, co bardzo ważne w biznesie, znasz się na ludziach i to pozwoli Ci odnieść sukces. Mówiąc wprost jesteś skazany na karierę i wysokie zarobki.

Bliźnięta

To wyjątkowo inteligentny znak. Osoby w nim urodzone do świetni przywódcy, stworzeni wprost pod stanowiska menadżerskie. Najlepszy przykład – Jim Walton, twórca sieci sklepów „Walmart”, którego majątek wynosi 46,4 miliarda dolarów.

Strzelec

Urodzeni na przełomie listopada i grudnia to ryzykanci. Kreatywni i otwarci na nowości, a przez to narażeni na ryzyko. Sprawdzą się na wyjątkowo nieprzewidywalnym gruncie, ale niestety jednego dnia mogą zyskać wszystko, a drugiego wszystko przegrać.

Koziorożec

Jeden z najlepszych, pod względem finansów, znaków zodiaku. Urodzeni na samym początku roku mają ogromną szansę na sukces. Potwierdza to m.in. Jeff Bezos właściciel „Amazon”. Ambicja i wrodzony upór w zaplanowanych działaniach to idealny przepis na miliony.

Panna

Urodzeni księgowi, stworzeni do „uspokajania” sytuacji i porządkowania dokumentów. Inteligentni i profesjonalni, ale bez polotu co zdecydowanie utrudnia inwestycje. To jednak wcale nie musi przeszkadzać w bogactwie. Na liście „Forbesa” jest, aż 7 zodiakalnych Panien, m.in. Warren Buffet posiadający majątek 84 miliardów dolarów.

Skorpion

Tutaj kompletnie nie musimy się martwić. Sukces, kariera to najważniejsze elementy życia. Do tego ambicja, pracowitość i rozwaga, czego chcieć więcej? Skorpiony to zatem urodzeni milionerzy. Wymienić w tym gronie można chociażby Billa Gatesa posiadającego na koncie 90 miliardów dolarów.

Byk

Podobnie jak skorpiony są skazani na finansowy sukces. Świetnie radzą sobie na rynkach finansowych, gdzie odnoszą sukcesy na wielką skalę. Przykłady? Mark Zuckerbeg (71 miliardów dolarów), David Koch (60 miliardów dolarów) oraz najbogatsza Niemka, Suzanne Klatten (25 miliardów dolarów).

Ryby

Mądrzy, a do tego posiadający wyostrzoną i rzadko ich zawodzącą intuicję. Idealnie radzą sobie w warunkach rynkowych, świetnie sprawdzają się w roli przedsiębiorców, szczególnie w biznesach wymagających częstego podejmowania decyzji. Przykład Ruper Murdoch właściciel korporacji News Corporation (15 miliardów dolarów).

Baran

Urodzeni pod koniec marca i na początku kwietnia są osobami pracowitymi i ambitnymi. Lubią pracę i najważniejsze jest dla nich odnalezienie stanowiska, które zapewni życiową satysfakcję. Zamożne Barany? Amancio Ortega, hiszpański miliarder z majątkiem na poziomie 70 miliardów dolarów.

Wodnik

To najbardziej pomysłowy i niezależny znak zodiaku. Osoby urodzone w tym okresie nie boją się zmian i nigdy nie dopuszczają do marazmu w firmach, którymi zarządzają. Rodzice małych wodników mogą zatem spać spokojnie. Czy odnajdziemy wodników na liście „Forbes”? Oczywiście, to aż 11 osób, m.in. Michael Bloomberg były burmistrz Nowego Jorku o majątku blisko 50 miliardów dolarów.

Waga

Świetnie radzą sobie biznesie, przede wszystkim dzięki pracy z ludźmi. Są sprawiedliwi i uparci. Decyzje podejmują na spokojnie, rozważnie. Jedną z najbardziej znanych miliarderek spod tego znaku zodiaku była Liliane Bettencourt, najbogatsza kobieta na świecie, właścicielka firmy L’Oreal.

Lew

Świetni organizatorzy, wręcz stworzeni do firm, gdzie muszą zarządzać grupą osób i zlecać im zdania. W 100 procentach zaangażowane w to co robią i skupione na celu. Energiczne i charyzmatyczne, czym zarażają współpracowników. To rekordziści na liście najbogatszych ludzi świata. Lwów jest, aż 14, wśród nich znajdziemy chociażby współzałożyciela firmy „Google” Sergeya Brina, którego majątek wyceniany jest na 47,5 mld dolarów, a także Francois Pinaulta, właściciela domu mody Gucci i Yves Saint-Laurent z 27 mld dolarów na koncie.