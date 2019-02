Sprawdź ile osób nosi twoje imię. Oto najpopularniejsze imiona w Polsce. Ministerstwo podało szczegółowe dane

Ministerstwo Cyfryzacji podało najczęściej występujące imiona żeńskie i męskie w Polsce przed 1 stycznia 2019 r.

Wśród pań najpopularniejsze imię to Anna. Ich jest prawie milion (994.655). Można powiedzieć, że więcej niż co dwudziesta dziewczynka, dziewczyna czy kobieta to Ania.

Na drugim miejscu jest Maria (590.520), a na trzecim jest Katarzyna (590.510), która obecnie jest kompletnie niepopularna wśród imion nadawanych dziewczynkom.

Dalej są: Małgorzata (547.883) oraz Agnieszka (515.711).

Następne miejsca, ale już poniżej pół miliona zajmują: Barbara (475.969), Ewa (453.081), Krystyna (430.015), Elżbieta (411.154) oraz Magdalena (404.678).

Wśród mężczyzn nie ma zdecydowanego lidera. Pierwsze miejsce zajmuje Piotr (642.941). Na drugim miejscu jest imię Krzysztof (608.866) a na trzecim Andrzej (534.642). Mamy prawie pół miliona Tomaszy (496.665) i Janów (487.049).

Pawłów jest (475.479). Dalsze miejsca zajmują: Michał (452.882), Marcin (415.992), Stanisław (400.469) oraz Jakub (373.455).

Źródło: Rzeczpospolita