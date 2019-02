Tak Leszek Żebrowski w grudniu ostrzegał przed Markiem Jakubiakiem. „On wpuści bocznymi drzwiami ludzi, którzy nawet na szacunek nie zasługują” [VIDEO]

Leszek Żebrowski skomentował zapowiedzianą przez Ruch Narodowy i partię Wolność koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odniósł się także do Federacji dla Rzeczpospolitej Marka Jakubiaka i jego rzekomo narodowych poglądów.

Żebrowski był gościem Marcina Roli w telewizji wRealu24.

– Jestem w tej chwili bardzo sceptyczny i obserwuję uważnie kto, z czym wystąpi, czego będzie chciał. Jeśli widzimy na samym początku, że liderzy poszczególnych grupek, grup, ugrupowań występują samodzielnie i usiłują przeforsować swoje stanowisko, to to źle wróży – nie na przyszłość – tylko na jutro, na pojutrze na najbliższe dni – mówił Leszek Żebrowski.

– A poza tym w tej chwili, to jest jak orbita kosmiczna: gdzieś tam kursują statki kosmiczne, kursują satelity, ale wokół jest pełno śmiecia z rozpadu jakichś statków i transporterów, które gdzieś tam kiedyś buszowały w tej przestrzeni wcześniej. Teraz te elementy próbują sobie znaleźć miejsce – mówił gość w Realu24.

– Jeśli liderzy obecnych ugrupowań, które wchodzą w jakąś koalicję – a z tego, co wiem, to są na razie dwa ugrupowania, czyli to jest Ruch Narodowy i to jest partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego – jeśli poskromią swoje apetyty i swoje oczekiwania, że od razu będziemy potęgą, nie dopuszczą do tego, żeby bocznymi drzwiami wchodzili ludzie, którzy z tymi ugrupowaniami nigdy nie mieli nic wspólnego, poza frazeologią – przestrzegał Żebrowski.

– Jeśli wejdzie pan Janusz Korwin-Mikke i powie: ja wpuszczam cztery osoby skądinąd, bo mi to pasuje, a z drugiej strony Narodowcy wpuszczą jakieś inne osoby, które będą bardzo chciały, a nie mają do tego żadnych kwalifikacji, to jeszcze nie doczekamy nawet wyborów do Europarlamentu, a tego już nie będzie albo to będzie całkowicie zdyskryminowane, będzie pośmiewisko. A to byłaby katastrofa na kilka następnych lat – ocenił Żebrowski.

Publicysta odniósł się także do pytania Marcina Roli o Marka Jakubiaka i jego Federację dla Rzeczpospolitej.

– Z pewnością nie jest to człowiek, którego można określić, że ma poglądy narodowe i ma jakiś podkład, jakąś tradycję narodową. To jest biznesmen, który szuka dla siebie miejsca, dla swojego środowiska i próbuje wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe. To będzie Kukiz, albo to będzie pan Janusz Korwin-Mikke, albo to będzie Ruch Narodowy, albo to będzie coś całkiem innego, nowego, ale on pójdzie wszędzie – stwierdził historyk.

– Natomiast jego kontakty i jego deklaracje, że on wpuści bocznymi drzwiami ludzi, którzy nawet na szacunek nie zasługują, a taki przypadek znamy, że już to ogłosił, to znaczy, że trzeba się będzie od niego trzymać po prostu z daleka. Ludzie powinni dojrzeć, ja nie mówię o wieku, ale powinni dojrzeć do pewnych zachowań i do podejmowania decyzji, które będą korzystne dla wszystkich, nie tylko dla nich. A na razie to wygląda bardzo źle – podsumował Leszek Żebrowski.

