Trump w wojskowym szpitalu. Główny lekarz Białego Domu poinformował o stanie zdrowia prezydenta USA

Donald Trump cieszy się znakomitym zdrowiem – brzmi komunikat głównego lekarza Białego Domu. Amerykański prezydent poddał się w piątek w Waszyngtonie czterogodzinnym kontrolnym badaniom lekarskim.

„Jestem szczęśliwy, że mogę poinformować, iż prezydent USA jest zdrowy i mam nadzieję, że tak będzie przez całą jego kadencję” – zakomunikował prezydencki lekarz Sean Conley. Według niego Donald Trump nie pije alkoholu i nie pali papierosów, jest za to fanem coca coli light oraz fast foodów.

Badania zostały wykonane w szpitalu wojskowym Walter Reed na przedmieściach Waszyngtonu. Lekarz podkreślił, że ani razu nie musiał użyć środka znieczulającego w celu przeprowadzenia kompleksowego przeglądu stanu zdrowia Donalda Trumpa.

„Prezydent jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków i myślę, że tak pozostanie do końca kadencji, a nawet do końca kolejnej kadencji, jeśli zostanie ponownie wybrany – podkreślił Sean Conley – Ma dużo energii, wytrzymałości, co świadczy o tym, że ma znakomite geny. Jego serce pracuje wzorowo”.

Jak podkreślił prezydencki lekarz, jedynym mankamentem w stanie zdrowia Donalda Trumpa jest jego lekka nadwaga. Prezydent, przy wzroście 190 cm, waży 108 kg, w związku z tym zalecony został mu zestaw ćwiczeń do zrzucenia zbędnych kilogramów. Według lekarza Trump powinien pozbyć się od 4 do 7 kg. (PAP)