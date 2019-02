Wyszła trzynastoletnia chuda sierotka na scenę i… BUM! Powaliła wszystkich! Zjawiskowa Courtney Hadwin podbija świat [VIDEO]

Wychodzi chudziutka, trzynastoletnia dziewczynka na scenę. Bardzo nieśmiała i zestresowana. Ubrana jakby wróciła z pola po wypasie gąsek. Nikt nie spodziewał się, że za chwilę na scenie wybuchnie bomba! Courtnej Hadwin to bezsprzecznie sceniczny żywioł.

Amerykańskie „Mam talent” („America’s Got Talent”) potrafi odkrywać gwiazdy. Tak samo było w 2018 roku. Kiedy na scenie pojawiła się Courtney nikt z jury nie spodziewał się tego co za chwilę zobaczą i usłyszą.

Z małej sierotki wybuchł wulkan energii i sceniczne zjawisko. Wszyscy oniemieli. I faktycznie dziewczyna jest niesamowita. Jakby z innego wymiaru, niepasująca do aktualnie modnych i sprzedających się masowo trendów muzycznych i scenicznych.

Ciężko to opisać więc najlepiej zobaczyć.

Courtney Ann Hadwin urodziła się 6 lipca 2004 w Hesleden w północno-wschodniej Anglii. Ma młodszą siostrę Melissę i młodszy brat Pawła. Uczyła się w Shotton Hall Theatre School, Peanuts Master Classes, Kate Sirs School of Music oraz w szkole wokalnej Julie Miles.

W kwietniu 2015 r. Hadwin wzięła udział w swoim pierwszym konkursie śpiewu TeenStar. Doszła do finału programu, ale nie zwyciężyła.

W kwietniu 2016 roku otrzymała nagrodę Hartlepool’s „Performer of the Year”. W 2017 roku wystąpiła w The Voice Kids w Wielkiej Brytanii, gdzie wykonywała „Nutbush City Limits” Tiny Turner. Doszła w tym programie aż do półfinału.

Jednak największą sławę przyniósł jej udział w „America’s Got Talent” w 2018 roku. Trzynastoletnia wówczas Hadwin wykonała utwór Otisa Reddinga „Hard To Handle”. Jury i publika oniemieli kiedy tylko zaczęła. Od jurora Howiego Mandela dostała tzw. „złoty dzwonek” czyli przepustkę do finałowej części programu. Mandel porównał styl Hadwin do Janis Joplin.

Nagranie z jej występu w AGT ma juz prawie 54 miliony odsłon. 14 sierpnia 2018 r. w półfinale Hadwin zaśpiewała „Papa’s Got Brand New Bag” Jamesa Browna. Na swój półfinałowy występ 11 września przygotowała „Born to Be Wild” Steppenwolfa, a w finałowym koncercie 18 września wykonała „River Deep – Mountain High” Tiny Turner. Odpadła, ale zyskała światowe uznanie.

Po AGT pojechała do Las Vegas na pięć koncertów u boku zwycięzcy programu, iluzjonisty Shin Lima.

W grudniu 2018 Hadwin podpisała kontrakt płytowy z Syco Entertainment i Arista Records. Jej pierwszy album ma się ukazać w 2019 roku. Zapytana w wywiadzie o głównych idoli muzycznych Hadwin odpowiedziała: „Od Little Richarda, Jamesa Browna do Janis Joplin, Micka Jaggera. To naprawdę długa lista!”

Hadwin pojawiła się jako zawodniczka w nowym programie reality show America’s Got Talent The Champions w stacji NBC, gdzie wykonała swój pierwszy autorski utwór „Pretty Little Thing”.

Poniżej występ Courtney z America’s Got Talent The Champions.