Zima nie odpuszcza! Synoptycy ostrzegają: Przygotujcie się na śnieżyce [PROGNOZA POGODY]

Przywykłeś już do ciepła i powoli oswajasz się z myślą o nadchodzącej wiośnie? Niestety, synoptycy mówią wprost – to nie jest koniec zimy. Już niedługo wrócą do nas śnieżyce i mróz.

Spokojnie, nie oznacza to jednak, że musimy już teraz przygotowywać łopaty do odśnieżania. Wiosenna pogoda i dodatnia temperatura utrzymają się w Polsce do końca tygodnia. Co prawda z dnia na dzień zwiększać się będzie siła wiatru, co znacząco wpłynie na odczuwalną temperaturę, jednak na termometrach w niektórych częściach kraju możemy spodziewać się nawet 11 stopni C na plusie.

Ponowne uderzenie zimy odczujemy w piątek. Biały puch w znacznej ilości pojawi się na południu i południowym-wschodzie kraju. Po kilku godzinach obfitych opadów front dotrze również do centrum.

Nie będą to jednak dobre wieści dla narciarzy. Śnieg nie będzie utrzymywał się długo ponieważ temperatura w ciągu dnia nie spadnie poniżej 0 stopni. Oznacza to typową „pluchę” czyli błoto pośniegowe. W nocy jednak przyjdą do nas mrozy, a to ciągnie za sobą zrozumiałe konsekwencje. Drogi i chodniki będą oblodzone, a IMGW prawdopodobnie wydawać będzie kolejne ostrzeżenia.

Jak długo jeszcze będziemy „walczyć z zimą”? Synoptycy przyznają, że obecnie pogoda jest bardzo trudna do przewidzenia ze względu na zmienność wiatrów, które pojawiają się nad Europą. Dlatego też możliwa jest całkowita zmiana pogody tak jak odczuwamy to w tym tygodniu, kiedy z lekkiego „minusu” przeszliśmy do słonecznych i ciepłych dni.

Źródło: IMGW / Pogodynka.pl / NCzas.com