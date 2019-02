Biedroń może zacząć się pakować. Jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział co myśli o jego nowej partii politycznej „Wiosna”

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski podzielił się z widzami swojego kanały na portalu YpuTube przemyśleniami na temat nowej partii Roberta Biedronia. Ciężko się z nim nie zgodzić.

„W tym roku mamy wybory. Do Parlamentu Europejskiego i do naszego. Sytuacja jest bardzo dziwna. Nagle zrodziła nam się nowa partia pana Biedronia, która się nazywa ‚Wiosna'” – rozpoczął swój wywód na temat nowej formacji Jackowski.

„To, partia która wyrzuciła mnóstwo haseł poróżniających ludzi, od aborcyjnych, ostre stanowisko względem Kościoła, a sama się nazywa, że koniec z mitem wojny i podzielenia Polski miedzy PO i PiS.”

„W moim odczuciu partia pana Biedronia popełniła bardzo istotny błąd wyskakując wcześnie. Na taki populizm na jaki sobie pozwolili zadziałałby krótko przed wyborami, ale bardzo krótko przed wyborami. Wtedy mieliby szanse na 10, może 15 punktów i wejść do PE” – kontynuował jasnowidz.

„Pan Biedroń wywodzi się z określonej grupy politycznej, wiadomo jest jaki on kierunek ma obrany. Jaki jest dorobek pana Biedronia polityczny? No… nie mogę się dopatrzyć. Chyba podobny jak pana Palikota, może bardziej grzeczny, czy jak pana Petru.”

„Zwróćmy uwagę jak to działa. Nowoczesna wypłynęła bardzo krotko przed wyborami, kiedy nikt nie był w stanie poznać tych ludzi. Bardzo łatwo na krótko przed wyborami wejść do Sejmu na zasadzie buntu na wszystko. To działa na dwa, trzy tygodnie przed wyborami, ale już na 2-3 miesiące przed wyborami raczej nie.”

„Balon partii Wiosna zbyt szybko został maksymalnie napompowany i najprawdopodobniej powietrze zacznie szybko schodzić z tego balonu” – podsumował Krzysztof Jackowski.

Pełna zgoda. Pan Biedroń to typowa polityczna wydmuszka.