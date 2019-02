Bunt w armii. Kolejny wysoki oficer opuszcza Maduro i przechodzi na stronę uznawanego przez Zachód szefa parlamentu Juana Guaido

W ubiegłym tygodniu posłuszeństwo prezydentowi Nicolasowi Maduro wypowiedział generał lotnictwa Francisco Yanez. Teraz zwierzchność szefa opozycji Juana Guaido uznał nowy dezerter, pułkownik armii lądowej Ruben Alberto Paz Jimenez.

W nagranym przesłaniu, apeluje on do żołnierzy o przepuszczenie do Wenezueli stojącego na granicy z Kolumbią transportu humanitarnego.

Jimenez twierdzi, podobnie jak gen. Yanez, że 90% żołnierzy sprzyja opozycji. Jednak wyższe dowództwo nadal opowiada się za Maduro i jest wierne prezydentowi.

Colonel Ruben Alberto Paz Jiménez, who is the Deputy to the Directorate of the Military Hospital of Maracaibo denounces Maduro and recognises Juan Guaido as President of Venezuela#Venezuela #9F pic.twitter.com/PEyhrQkM1Z

— CNW (@ConflictsW) February 9, 2019