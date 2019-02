Chińczycy wyprodukowali najszybszy pociąg na świecie. Osiąga zawrotną prędkość [VIDEO]

Chiny znane są z gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych. Jednym z przykładów jest chińska kolej wysokich prędkości i pociągi Fuxing. Mogą one obecnie jeździć z prędkością 350 km/h, a docelowo mają osiągnąć 420 km/h. To najszybszy konwencjonalny pociąg na świecie.

Prace nad opracowaniem pociągu rozpoczęto w 2012 roku na zlecenie China Railway Corporation. W czerwcu 2015 roku wyprodukowano pierwszy egzemplarz tego pociągu elektrycznego.

Zanim pociąg zaczął wozić pasażerów przejechał 600.000 km w ramach testów. Jednym z najbardziej spektakularnych z nich było wyminięcie się pociągów jadących w przeciwnych kierunkach po sąsiednich torach z prędkością 420 km/h. Oznacza to, iż pociągi przemieszczały się względem siebie z prędkością 840 km/h. Komercyjne wykorzystanie rozpoczęło się w sierpniu 2016 roku.

Jako pierwsza do eksploatacji weszła wersja z ośmioma wagonami. Może ona przewieźć 556 pasażerów, 10 w klasie business, 28 w klasie I i 518 w klasie II.

W lipcu 2018 roku rozpoczęła się eksploatacja 16 wagonowej wersji. Skład liczący 415 metrów może przewieźć 1193 pasażerów.

Aktualnie dopuszczalna prędkość pociągów Fuxing to 350 km/h. Docelowo pociągi te będą mogły poruszać się z prędkością 420 km/h.

WATCH: The extended version of China’s #Fuxing train, the world’s longest (16 carriages) and fastest high-speed train, zooms at 350km/h. #ChinaSpeed pic.twitter.com/0mtGBXHdrA

— People's Daily, China (@PDChina) February 10, 2019