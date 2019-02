Donald Trump ostrzega: 42 miliony imigrantów chce przybyć do USA. „Potrzebujemy muru, natychmiast”

Prezydent Donald Trump po raz kolejny apeluje od budowę muru na granicy z Meksykiem. Powołuje się na badanie przeprowadzone przez Instytut Gallupa, w którym 42 miliony Latynosów zadeklarowały chęć wyjazdu do USA.

Donald Trump zamieścił apel we wpisie na swoim koncie na Twitterze. Pisze, że taka liczba imigrantów oznaczałaby katastrofę dla Stanów Zjednoczonych.

– Potrzebujemy muru, na już – napisał Donald Trump.

Gallup Poll: “Open Borders will potentially attract 42 million Latin Americans.” This would be a disaster for the U.S. We need the Wall now!

