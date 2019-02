Jeszcze 2 tygodnie, by w Biedronce zdobyć 100 tysięcy złotych. Potrzeba trochę talentu, wyobraźni i pracy

Aż 100.000 złotych mogą zdobyć pisarz i grafik konkursie „Piórko”, organizowanego przez największą w Polsce sieć sklepów „Biedronka”, należącą do Jeronimo Martins. To jedna z najwyższych w Polsce nagród w konkursach literackich.

W szranki stanąć mogą wyłącznie debiutanci. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat. Projekty oceniać będzie jury złożone z zawodowych pisarzy oraz ilustratorów.

Organizatorzy zobowiązują się też opublikować nagrodzone prace w olbrzymim nakładzie. Książki będzie można kupić w sklepach sieci Biedronka.

Konkurs „Piórko” to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Dlatego też co roku aktywizuje setki debiutujących pisarzy i ilustratorów. Jak pokazuje historia konkursu, może to dla autorów i twórców wstęp do imponującej kariery.

– 18.000 nadesłanych ilustracji i tekstów, 130.000. sprzedanych książek, 800.000 zł przeznaczonych na nagrody dla laureatów oraz całe grono miłośników ich twórczości – to efekty dotychczasowych czterech edycji naszego konkursu „Piórko”. – mówi Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska.

Do 26 lutego 2019 roku twórcy mogą nadsyłać swoje teksty poprzez stronę www.piorko.biedronka.pl. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace o objętości od 20.000 do 60.000 znaków. Organizatorzy czekają na zaskakujące, nieszablonowe, wciągające historie, które zachwycą małych czytelników.

W pierwszym etapie tegorocznej edycji konkursu „Piórko” Kapituła Nagrody wybierze najlepszy nadesłany tekst dla dzieci w wieku 4-10 lat.

W drugim etapie (23 maja – 1 lipca 2019 r.) zostaną wyłonione najciekawsze prace graficzne ilustrujące wybrany w pierwszym etapie tekst. Książka autorstwa laureatów dwóch etapów konkursu zostanie wydana w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy i trafi do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w listopadzie 2019 r.

Konkurs przeznaczony jest dla debiutujących, pełnoletnich pisarzy i ilustratorów. Mogą się do niego zgłaszać też osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach, ale nie zostały laureatami. Więcej informacji o konkursie „Piórko 2019” i jego regulamin znaleźć można na stronie:www.piorko.biedronka.pl.

Celem konkursu Piórko jest popularyzacja czytelnictwa, które niestety w III RP utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Dość powiedzieć, iż w badaniach czytelnictwa przeprowadzonych przez Instytut Maisons&Partners pomiędzy 26 a 29 stycznie br. 24 procent ankietowanych przyznało, iż nie w ciągu minionych 12 miesięcy przeczytało żadnej książki, zaś 47 % respondentów ani jednej książki nie kupiło!