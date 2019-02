Korwin-Mikke o „taśmach Kaczyńskiego”: Afera większa niż Amber Gold. Partie powinny mieć całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu „Debata Grzegorza Łaguny” w Superstacji, gdzie dyskutował z posłem Michałem Szczerbą z Platformy Obywatelskiej. Jednym z poruszanych tematów była afera z „taśmami Kaczyńskiego”, które ostatnio rozgrzały opinię publiczną.

– To jest afera dziesięć razy większa niż Amber Gold czy coś takiego – zaczął Korwin-Mikke, na co poseł Szczerba przytaknął, jednak z ciągle tym samym wzrokiem tęskniącym za rozumem. Wydaje się, że po prostu automatycznie zgadza się ze wszystkim, co uderza w PiS.

– To rzuca światło na to jak partie prowadzą działalność. Ja na przykład nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej poza publikacjami, bo uważam że jeżeli jakiś polityk prowadziłby działalność gospodarczą, to ma taki odruch żeby podejmować decyzję, które pomogą jemu, nawet jeżeli ktoś prowadzi za niego tę firmę – stwierdził Korwin-Mikke.

– Partie powinny mieć całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. W I Rzeczpospolitej było tak, że szlachcie nie było wolno prowadzić działalności gospodarczej i koniec – dodawał prezes partii KORWiN.