Lidl i Biedronka chcą zerwać ze stereotypem. To będzie rewolucja w tych supermarketach

Do tej pory Biedronka i Lidl ścigały się o klienta przede wszystkim niskimi cenami. To raczej się nie zmieni, ale już teraz dyskonty chcą postawić na segment „prestiżowy”, który ma przyciągnąć nie tylko klientów, którzy patrzą przede wszystkim na stan swojego portfela. Unowocześnianie swoich sklepów przeprowadza także Żabka.

Bitwa o klienta między największymi sieciami supermarketów skupia się obecnie głównie na piątkach i sobotach, zwłaszcza tych poprzedzających niedziele z zakazem handlu, kiedy wprowadzane są duże promocje. Obniżka cen co weekend, by przyciągnąć kupujących jest głównie niekorzystna dla małych sklepów.

Teraz dyskonty walczą o to, aby nie kojarzyć się jedynie z taniością, ale także z prestiżem. W związku z tym Lidl planuje powołać do życia sklep Lidl of the Future, czyli „sklep przyszłości”. Można się jedynie domyślać, że Biedronka nie zostawi tego bez odpowiedzi.

Jak będzie wyglądał taki Lidl? „Szerokie alejki zakupowe, regały wykonane z najlepszych materiałów, toalety dla klientów, miejsca do przewijania niemowląt i dużo szyb, dających naturalne światło. Do tego sporo ekologicznych rozwiązań, komfortowe przestrzenie dla pracowników i, przede wszystkim, dobre jakościowo produkty” – czytamy na money.pl

Pierwszy taki sklep już powstał, ale nie w Polsce. W 2015 roku powołano do życia Lidl of the Future w Niemczech. Market ma charakteryzować się przede wszystkim nowoczesnym, designerskim wyglądem, ale też wprowadzeniem segmentów z większą ilością droższych produktów.

Mamy już Winnicę Lidla, którą rozszerzyliśmy o kategorię eleganckich, szlachetnych Whisky oraz rzadkich piwa Trapistów – mówi w rozmowie z money.pl Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. Oprócz win w sklepie, dostępne będzie też zamawianie win przez Internet, do oferty wprowadzone zostaną też cygara.

Źródło: money.pl/nczas.com