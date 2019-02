Morawiecki oszalał! To już szczyt złodziejstwa? Rząd podniesie podatek na wodę z kranu

Kolejny tydzień i kolejny podatek „w prezencie” od rządu Morawieckiego? Z 8 na 23 procent może wzrosnąć stawka VAT za wodę z kranu. Konferencja Lewiatan alarmuje, znowelizowana ustawa spowoduje zdecydowanie wyższe rachunki.

– Przedsiębiorcy obawiają się nowych przepisów i apelują o ich uszczegółowienie oraz doprecyzowanie. Inaczej wzrośnie cena wody dostarczanej wodociągami (kranówki), ale również wody ze źródeł, studni, wody transportowanej cysternami – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lawiatan.

Jak się okazuje, przedstawione przez ministerstwo propozycje zmian tzw. nowej matrycy VAT w zakresie za „wodę w postaci naturalnej” zawierają poważne błędy, które mogą spowodować bardzo znaczące problemy.

Obecnie stawka podatku VAT za wodę dostarczaną np. wodociągami to wspomniane wyżej 8 procent. Po zmianach może to być, aż 23 procent, a to przede wszystkim, jak to zwykle bywa przy zmianach podatkowych, znacząco odbije się finansowo na odbiorcach.

– Woda dostarczana m.in. wodociągami będzie nadal objęta 8-proc. VAT, taka była intencja resortu finansów – zapewnia Paweł Jurek rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Są to jednak wyłącznie zapowiedzi, a na przysłowiowym „papierze” nadal znajdują się błędy o których wspominają eksperci.

– Nie jest jasne, jaki był cel zmian wprowadzonych przez resort finansów, ale skoro już istnieją wątpliwości interpretacyjne, to należy je usunąć – apeluje Gajewski.

Źródło: Money.pl / NCzas.com