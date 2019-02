Nigel Farage zakłada swoją nową partię. Jej nazwę znają już wszyscy Brytyjczycy

Brytyjska Komisja Wyborcza zarejestrowała nową partię, której liderem jest Nigel Farage. Ugrupowanie nazywa się Brexit.

Farage, który zapowiadał, że po Brexicie wycofa się z czynnego uprawiania polityki, teraz rezygnuje z tego pomysłu i zakłada nową partię – Brexit. Brytyjski polityk, architekt Brexitu rozstał się niedawno ze swoim macierzystym ugrupowaniem UKIP.

Farage zakłada nowe ugrupowanie na wypadek gdyby 29 marca nie doszło do ostatecznego Brexitu i Brytyjczycy mieliby brać udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polityk i jego zwolennicy zamierzają wziąć w nich udział, gdyby w zapowiadanym terminie nie doszło do ostatecznego opuszczenia Unii. Farage nie wyklucza, że politycy „zdradzą” obywateli i zablokują, lub opóźnią Brexit. Celem Brexitu byłoby więc doprowadzenie do ostatecznego Brexitu.

„Wiele razy dawałem jasno do zrozumienia, że nie będę bezczynnie przyglądał się, gdy dojdzie do sprzeniewierzenia się wynikom referendum i trzeba będzie konkurować w wyborach. Wystąpię jako kandydat Partii Brexit i oddam jej całą swą energię” – napisał Farage.

„Partia została założona przy mym pełnym poparciu, by walczyć w europejskich wyborach 23 maja, na wypadek, gdyby w tym czasie nie doszło do Brexitu”.

Polityk po raz kolejny wyjaśnił swe powody rozstania się z UKIP, której przewodzi Gerard Batten. „Gdyby tylko UKIP trzymała się swego stałego kursu, teraz miałaby świetne wyniki w sondażach”.

Polityk zarzuca partii związanie się m.in z Tommy Robinsonem i stanie się partią „działalności ulicznej”. Według niego odebrało to powagę ugrupowaniu i zniechęciło do niego potencjalnych wyborców.

Według dziennika „Daily Telegraph” nowe ugrupowanie może przyciągnąć „tysiące konserwatystów” i z powodzeniem startować też w tegorocznych wyborach w Wielkiej Brytanii.