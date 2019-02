Rok od Igrzysk Olimpijskich. Kamil Stoch przegrał medal przez polskiego sędziego? Zaskakująca teoria!

To był jeden z najchętniej czytanych przez Was tekstów równo rok temu – po Igrzyskach Olimpijskich, w których polscy skoczkowie choć spisali się świetnie, to po konkursie na skoczni normalnej mogli czuć niedosyt. Po pierwszej serii Stefan Hula prowadził, a Kamil Stoch był drugi.

Ostatecznie nasi skoczkowie skończyli tuż za podium, Stochowi do medalu zabrakło 0,4 punktu, a Huli niecały punkt.

W kontekście czwartego miejsca Kamila Stocha pojawiła się już zaskakująca teoria. Czy Kamil Stoch przegrał medal przez polskiego sędziego?

Chodzi o noty za styl. Tam Kamil Stoch otrzymał 2×19 pkt i 3×18,5 pkt. Nota 18,5 pkt była przyznana między innymi przez sędziego z Polski.

– 0,5 punktu więcej od polskiego sędziego i byłby medal – komentują Internauci. Są jednak zwolennicy też innego pomysłu, pod hasłem „0,5 punkt mniej od polskiego sędziego i byłby medal”.

Sędzia Ryszard Guńska przyznał bowiem 18,5 pkt za styl również trzeciemu w konkursie olimpijskim Robertowi Johansonowi. Norweg miał poważne problemy przy lądowaniu i od trzech sędziów otrzymał notę 17,5 pkt.